Роналду высказался о решающем матче «МЮ» с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о предстоящем выездном матче с «Реалом Сосьедад» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 20:45 мск.
«Возвращаюсь в Испанию полностью настроенный на победу и сосредоточенный на том, чтобы занять первое место в нашей группе. Вперёд, дьяволы! Мы — «Юнайтед»!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.
В данный момент после пяти туров манкунианцы находятся на второй строчке группы Е, набрав 12 очков. У занимающего первую позицию «Реала Сосьедад» 15 очков. Из-за результата прошлой очной встречи команд (победа испанцев 1:0) и разницы забитых и пропущенных мячей (9-3 у «красных дьяволов» и 10-1 у их соперника) подопечным Эрика тен Хага необходимо выигрывать с разницей в два и более мячей.
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- 3 ноября 2022
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