Карпин — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову: я здесь при чём? Не видел его три года

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе итальянской «Аталанты» к защитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что армейцы готовы отпустить игрока за сумму в € 5-6 млн.
«Я здесь при чём? Звоните в ЦСКА: с ним работает Федотов — у него и узнавайте. Я его не видел три года. Играет постоянно против «Ростова»? И что? Мы играем против всех. Мне больше не о чем разговаривать? Всем интересно моё мнение? Мне очень приятно, но мне неинтересно», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Зайнутдинов выступал за «Ростов» Карпина с января 2019 года до августа 2020-го, после чего перешёл в армейский клуб.
В текущем сезоне РПЛ игрок сборной Казахстана провёл за ЦСКА 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
- 3 ноября 2022
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