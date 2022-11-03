Мозес: «Спартак» отстаёт от «Зенита», но если мы продолжим в том же духе, то всё возможно

Нигерийский футболист «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением об игре команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Красно-белые идут на втором месте в таблице после 15 туров, набрав 32 очка.



«Само собой, смотрел матчи. Как я могу не смотреть? Видел все! Команда набрала отличный ход, проделывает фантастическую работу. Парни показывают, что голодны до побед, проявляют характер, решимость и желание. Ну, и самое главное, что есть результат, есть победы. Очень рад за команду. И за тренера, который пришёл со своей философией, и она прижилась, работает.



Да, первая часть сезона скоро закончится. Сейчас важно закрепиться на позиции, которую мы занимаем. Продолжать побеждать. Есть отставание от «Зенита» в семь очков, но если мы продолжим в том же духе, то всё будет возможно. У нас отличный состав, классный коллектив на поле и за его пределами. В любом случае нужно сохранить то хорошее, что есть сегодня, и тогда сможем рассчитывать на успешный финиш сезона», — сказал Мозес в интервью официальному YouTube-каналу «Спартака».