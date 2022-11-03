«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги Европы – «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне примет «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Перед заключительным туром команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира: испанский клуб победил во всех матчах группового этапа и имеет в активе 15 очков, англичане занимают вторую позицию, заработав 12 очков. В предстоящей игре команды определят, кто выиграет группу E, в которой также выступают «Шериф» (3) и «Омония» (0).



В предыдущем матче английской и испанской команд сильнее был «Реал Сосьедад», который в гостях минимально обыграл «Юнайтед» благодаря голу Брайса Мендеса.