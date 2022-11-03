«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча
Поделиться
Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги Европы – «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне примет «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Перед заключительным туром команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира: испанский клуб победил во всех матчах группового этапа и имеет в активе 15 очков, англичане занимают вторую позицию, заработав 12 очков. В предстоящей игре команды определят, кто выиграет группу E, в которой также выступают «Шериф» (3) и «Омония» (0).
В предыдущем матче английской и испанской команд сильнее был «Реал Сосьедад», который в гостях минимально обыграл «Юнайтед» благодаря голу Брайса Мендеса.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:50
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:20
-
16:56
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
15:55
-
15:39
-
15:33
-
15:28
-
15:26
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:09
-
15:02
-
14:58
-
14:50
-
14:38
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
13:40
Партнерский контент