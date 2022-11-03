Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt, обогнав Мбаппе

Последние рекорды нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в английской Премьер-лиги сильно повлияли на его оценочную стоимость. По версии портала Transfermark, норвежец подорожал на € 20 млн, и теперь он стоит € 170 млн, что на данный момент делает его самым дорогим игроком в мире. Холанд по этому показателю обогнал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, цена которого осталось прежней — € 160 млн.

На третьей позиции остался вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор — € 120 млн. На четвёртую позицию взлетел одноклубник Холанда — атакующий полузащитник «горожан» Филип Фоден. Цена англичанина также изменилась на € 20 млн, и теперь он оценивается порталом в € 110 млн. На пятом месте полузащитник «Барселоны» Педри — € 90 млн.

В этом сезоне Холанд провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах. На счету норвежского бомбардира 22 гола и 3 результативные передачи.

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