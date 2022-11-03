Агент Сафонов: до «Локо» Цорн развалил «Спартак». Страна смеётся над его немецкой системой

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении «Локомотива», «Торпедо» и «Химок» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Исключительная ситуация: три московских клуба в зоне вылета и стыков. Как мне падение «Локомотива»? Если говорить про «Локо», до этого Томас Цорн развалил «Спартак». И поэтому я был крайне удивлён, что он попал в «Локомотив». Сейчас вся страна смеётся над его немецкой системой. Я читал интервью людей, которые разбираются в футболе, они говорят «За те деньги, что они купили игроков, они их никогда в жизни не продадут». Теперь это просто дырка в бюджете.



На 200 процентов уверен, что они не вылетят. И даже в стыковые матчи не попадут.



«Торпедо» тяжело будет вылезти из ямы. Обычно проходной балл – 30, хотя в этом сезоне, наверное, поменьше будет. Но всё равно, сколько им надо ещё добрать во втором круге? Моё мнение – это нереально.

Ещё один кандидат на вылет – «Химки» Спартака Гогниева? Комика этого Гогниева я вообще не понимаю. Как и не понимаю, почему убрали Сергея Юрана. После его ухода как раз началось шоу: сначала шоу пляжного футбола имени Николая Писарева, теперь осетинские хороводы. Визг, писк, увольнения, отстранения. Плюс там в совете директоров Роман Терюшков сидит, ни дня без строчки, каждый день какую-то хрень несёт. Нынешние «Химки» – это какой-то театр абсурда.



Почему «Химки» не увольняют Гогниева? В клубе верят в него? Лично я в него не верю. Во Владикавказе у него была симпатичная команда, но тут он, видимо, попал под такой пресс – кричит, прыгает, срывается на всех. Тренер – это лицо команды, а сейчас он больше на Шарикова похож.



Что сделать «Химкам», чтобы не вылететь? Срочно менять тренера. Несмотря на то что осталось всего три тура до перерыва, а там уже менять полкоманды и брать новичков. Сейчас в команде есть такие «пассажиры», что они и в Первой лиге не должны играть, а они в Премьер-Лиге играют», — цитирует Сафонова «Татар-информ».