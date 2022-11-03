Экс-игрок сборной Португалии: тен Хаг не уважает Роналду. Он пытался его унизить

Бывший полузащитник «Порту», «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре поделился мнением о ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Я считаю, что тен Хаг не должен так поступать. Я его уважаю, но Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Нельзя кому-то вроде него говорить выйти на две минуты. Нельзя превращать это в бардак. Если Роналду отказывается выходить на поле, то это скандал. Если соглашается – унижение.



Если у Роналду не всё хорошо, то не нужно его заявлять на игру, пусть остаётся дома. А если уж это необходимо, то можно сказать Роналду: «Ты начнёшь матч на скамейке, но сыграешь 20 минут». Но не две!



Тренер не имеет права его так унижать. Криштиану правильно сделал, что ушёл со стадиона. Тен Хаг его не уважает. Повторюсь, он его пытался унизить. Вы помните, что он сказал после игры с «Манчестер Сити»? Что не выпустил Роналду из уважения. Но спустя две недели он захотел выпустить его на пару минут. Так не должно быть. Если бы мы говорили сейчас о Месси, я был бы того же мнения», – цитирует Футре SerieANews.com.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?