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В «Наполи» опровергли новость об интересе «Реала» и английских клубов к Хвиче Кварацхелии

В «Наполи» опровергли новость об интересе «Реала» и английских клубов к Хвиче Кварацхелии
Хвича Кварацхелия
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Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли опроверг слухи, согласно которым грузинским полузащитником итальянского клуба Хвичей Кварацхелией интересуются несколько европейских топ-клубов. Ранее появилась информация, согласно которой мадридский «Реал», а также английские «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» отправляли своих скаутов на игры неаполитанского клуба, чтобы следить за игрой грузина.

«Информация об интересе «Реала» и ряда английских топ-клубов к Хвиче не соответствует действительности», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом из «Динамо Батуми». В 17 матчах нынешнего сезона итальянской Серии A и Лиги чемпионов грузинский нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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