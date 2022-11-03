В «Наполи» опровергли новость об интересе «Реала» и английских клубов к Хвиче Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли опроверг слухи, согласно которым грузинским полузащитником итальянского клуба Хвичей Кварацхелией интересуются несколько европейских топ-клубов. Ранее появилась информация, согласно которой мадридский «Реал», а также английские «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» отправляли своих скаутов на игры неаполитанского клуба, чтобы следить за игрой грузина.



«Информация об интересе «Реала» и ряда английских топ-клубов к Хвиче не соответствует действительности», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом из «Динамо Батуми». В 17 матчах нынешнего сезона итальянской Серии A и Лиги чемпионов грузинский нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»