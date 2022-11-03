Роналду и Каземиро выйдут в старте «МЮ» на матч с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 6-го и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» дома примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Георги Кабакова прозвучит в 20:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Рико — Мендес, Субименди, Мерино, Марин — Сёрлот, Фернандес.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Шоу, Мартинес, Линделёф, Дало — Эриксен, Каземиро, Гарначо, ван де Бек, Фернандеш — Роналду.

После пяти прошедших туров Лиги Европы манкунианцы занимают вторую строчку группы Е, в активе команды 12 очков. У находящегося на первом месте «Реала Сосьедад» 15 очков. Из-за результата предыдущей встречи клубов (победа испанцев 1:0) и разницы голов (9-3 у «красных дьяволов» и 10-1 у команды из Сан-Себастьяна) англичанам необходимо выигрывать с разницей в два и более мячей.

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