Спартака Гогниева на период дисквалификации заменит Георгий Джиоев

Главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева на период дисквалификации заменит тренер Георгий Джиоев. Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» (6:1).

«Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение по итогам матча «Динамо» — «Химки».



Главный тренер красно-чёрных Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча Мир РПЛ и оштрафован на 200 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение».



Во время дисквалификации Гогниева руководить командой на матчах будет тренер Георгий Джиоев», — гласит заявление на официальном сайте «Химок».