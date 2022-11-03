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Спартака Гогниева на период дисквалификации заменит Георгий Джиоев

Спартака Гогниева на период дисквалификации заменит Георгий Джиоев
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Главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева на период дисквалификации заменит тренер Георгий Джиоев. Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» (6:1).

«Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение по итогам матча «Динамо» — «Химки».

Главный тренер красно-чёрных Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча Мир РПЛ и оштрафован на 200 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение».

Во время дисквалификации Гогниева руководить командой на матчах будет тренер Георгий Джиоев», — гласит заявление на официальном сайте «Химок».

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