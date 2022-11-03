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Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор
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Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьский сбор, в ходе которого состоится товарищеский матч с командой Таджикистана.

Вратари: Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Илья Агапов («Пари НН»), Мингиян Бевеев («Урал»), Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов (все — «Ростов»), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Уткин, Даниил Глебов (оба — «Ростов»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.

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