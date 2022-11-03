Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьский сбор, в ходе которого состоится товарищеский матч с командой Таджикистана.
Вратари: Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак»), Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Илья Агапов («Пари НН»), Мингиян Бевеев («Урал»), Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов (все — «Ростов»), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Уткин, Даниил Глебов (оба — «Ростов»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).
Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.
- 3 ноября 2022
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:50