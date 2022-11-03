«Селтик» и «Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов

Шотландские «Селтик» и «Рейнджерс» на групповом этапе Лиги чемпионов суммарно набрали два очка, таким образом установив антирекорд турнира. Это худший результат для одной страны, которую представляли две команды и более, сообщает портал Opta.



Оба очка на счету «Селтика», который выступал в группе F. Шотландцы дважды сыграли с «Шахтёром» вничью – оба раза со счётом 1:1. Горняки по итогам шести туров вышли в Лигу Европы, в плей-офф Лиги чемпионов прошли мадридский «Реал» и «Лейпциг».



«Рейнджерс» не сумел заработать очков, проиграв все шесть матчей в группе A. Из этой группы в Лигу Европы прошёл «Аякс», квалифицироваться в 1/8 Лиги чемпионов смогли «Наполи» и «Ливерпуль».



Отметим, что в минувшем сезоне «Рейнджерс» сумел дойти до финала Лиги Европы, где уступил «Айнтрахту» в серии пенальти со счётом 4:5. Основное и дополнительное время игры закончилось вничью – 1:1.