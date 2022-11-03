В «Аталанте» опровергли интерес к Зайнутдинову

Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон прокомментировал информацию, согласно которой итальянский клуб рассматривает возможность трансфера защитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», — приводит слова Конгертона «Sport24».

Ранее сообщалось, что скауты «Аталанты» давно следят за Зайнутдиновым. ЦСКА хочет выручить за своего игрока не менее € 5-6 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 3,5 млн.



В сезоне-2022/2023 Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за армейскую команду он провёл 67 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. До перехода в ЦСКА полузащитник выступал за «Ростов».