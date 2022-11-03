Солдатенков: не ожидал, что попаду в расширенный список сборной. Даже тяжело разговаривать
Поделиться
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в расширенную заявку сборной России на предстоящий товарищеский матч с командой Таджикистана.
«Конечно, попасть в расширенный список сборной России — очень неожиданно. Я очень рад! Тяжело даже сейчас разговаривать, потому что не ожидал такого. Заслуживаю ли попасть в финальный список, судить не мне. Тренер решит, кто достоин, а кто нет», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана в Душанбе, матч состоится 17 ноября. Ранее российская сборная встречалась в рамках товарищеской встречи с Кыргызстаном, где одержала победу со счётом 2:1.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
Партнерский контент