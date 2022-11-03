Солдатенков: не ожидал, что попаду в расширенный список сборной. Даже тяжело разговаривать

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в расширенную заявку сборной России на предстоящий товарищеский матч с командой Таджикистана.

«Конечно, попасть в расширенный список сборной России — очень неожиданно. Я очень рад! Тяжело даже сейчас разговаривать, потому что не ожидал такого. Заслуживаю ли попасть в финальный список, судить не мне. Тренер решит, кто достоин, а кто нет», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана в Душанбе, матч состоится 17 ноября. Ранее российская сборная встречалась в рамках товарищеской встречи с Кыргызстаном, где одержала победу со счётом 2:1.