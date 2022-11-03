Солдатенков: играть за сборную России — престижно. Пусть и не в официальных матчах

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор.



«Мотивация играть в сборной России, думаю, не пропадает ни у кого из футболистов. Играть за свою страну — это всё-таки престижно, пусть и не в официальных матчах.



За счёт чего молодые игроки «Крыльев» регулярно получают вызов в сборную России? Все ребята индивидуально сильные. Валерий Георгиевич хочет посмотреть каждого на сборах, как мы себя проявим», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



В ближайшей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана. Матч состоится в Душанбе 17 ноября.

Новость по теме Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор