Солдатенков: играть за сборную России — престижно. Пусть и не в официальных матчах
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор.
«Мотивация играть в сборной России, думаю, не пропадает ни у кого из футболистов. Играть за свою страну — это всё-таки престижно, пусть и не в официальных матчах.
За счёт чего молодые игроки «Крыльев» регулярно получают вызов в сборную России? Все ребята индивидуально сильные. Валерий Георгиевич хочет посмотреть каждого на сборах, как мы себя проявим», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В ближайшей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана. Матч состоится в Душанбе 17 ноября.
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