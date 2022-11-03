Гарначо забил дебютный гол за «МЮ» после передачи Роналду в матче с «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 3 ноября, проходит матч 6-го и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» дома принимает «Манчестер Юнайтед». На 17-й минуте манкунианцы убежали в опасную атаку. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду низом покатил на 18-летнего полузащитника Алехандро Гарначо, который сильно пробил под перекладину — 1:0.

Это вторая игра Гарначо в стартовом составе под руководством главного тренера Эрика тен Хага. Ранее молодой футболист выходил в прошлом туре Лиги Европы в матче с «Шерифом», где манкунианцы одержали победу со счётом 3:0. Гарначо был признан лучшим игроком этой встречи по версии болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» встречаются на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Георги Кабакова прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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