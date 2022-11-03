Гарначо забил дебютный гол за «МЮ» после передачи Роналду в матче с «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 3 ноября, проходит матч 6-го и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» дома принимает «Манчестер Юнайтед». На 17-й минуте манкунианцы убежали в опасную атаку. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду низом покатил на 18-летнего полузащитника Алехандро Гарначо, который сильно пробил под перекладину — 1:0.
Это вторая игра Гарначо в стартовом составе под руководством главного тренера Эрика тен Хага. Ранее молодой футболист выходил в прошлом туре Лиги Европы в матче с «Шерифом», где манкунианцы одержали победу со счётом 3:0. Гарначо был признан лучшим игроком этой встречи по версии болельщиков.
«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» встречаются на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Георги Кабакова прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53