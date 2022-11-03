Соболев: Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии введения Fan ID на посещаемость матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, а также привёл в качестве примера для сравнения число болельщиков на товарищеской игре сборной России с Киргизией, которая проводилась в Бишкеке.

«Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке ― две разные истории», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 32 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с «Сочи» на выезде, матч состоится 5 ноября.

Полное интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.