Соболев: Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии введения Fan ID на посещаемость матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, а также привёл в качестве примера для сравнения число болельщиков на товарищеской игре сборной России с Киргизией, которая проводилась в Бишкеке.
«Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке ― две разные истории», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 32 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с «Сочи» на выезде, матч состоится 5 ноября.
Полное интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 3 ноября 2022
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