Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо побил рекорд Джорджа Беста

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» открыл счёт после передачи португальского форварда Криштиану Роналду. Таким образом, Гарначо стал самым молодым легионером «красных дьяволов», который отметился голом в еврокубках. Аргентинец (18 лет 125 дней) обошёл североирландского полузащитника Джорджа Беста, который в 1964 году поразил ворота «Юргордена» в возрасте 18 лет и 158 дней. Об этом сообщает портал Opta.
Матч, который проходит в эти минуты в Сан-Себастьяне, стал вторым для Гарначо в стартовом составе манкунианцев. В 5-м туре Лиги Европы аргентинец сыграл в матче с «Шерифом» (3:0). Болельщики признали его лучшим игроком той встречи.
На момент публикации новости «Юнайтед» обыгрывает «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 3 ноября 2022
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