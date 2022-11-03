Гарначо отпраздновал первый гол за «МЮ» в стиле Роналду, которого считает кумиром

Сегодня, 3 ноября, проходит матч 6-го и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» дома принимает «Манчестер Юнайтед». В начале второго тайма английский клуб ведёт со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Полузащитник Алехандро Гарначо, забивший первый гол за «Манчестер Юнайтед», отпраздновал гол в стиле португальского форварда клуба Криштиану Роналду, которого он называл своим кумиром. Отметим, что Роналду отдал голевую передачу в голевой атаке.

Это вторая игра Гарначо в стартовом составе под руководством главного тренера Эрика тен Хага. Ранее молодой футболист выходил в прошлом туре Лиги Европы в матче с «Шерифом» (3:0).

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: