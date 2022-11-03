Осинькин прокомментировал попадание трёх игроков «Крыльев» в расширенный список сборной

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России игроков самарской команды Александра Солдатенкова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Я разговаривал с Валерием Карпиным, он спрашивал о состоянии игроков, которые были в сборной в прошлый раз, в том числе о состоянии травмированного Ежова, а также о Солдатенкове, с которым он пока не знаком.
Созрел ли Пиняев до основной сборной? Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже самой ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание.
Прибавил ли Солдатенков в этом сезоне? Он и вторую часть прошлого сезона достаточно стабильно играл, в этом сезоне показывает хороший уровень. У него есть сильные качества — тренеры сборной решили познакомиться с ним, сравнить с другими защитниками.
Думаю, Глушенков, как и любой нападающий, хочет забивать, и, если будет возможность, обязательно пробьёт. Но если он будет участвовать в голевых комбинациях, это тоже не пройдёт незамеченным», — приводит слова Осинькина Metaratings.
17 ноября сборная России сыграет с Таджикистаном.
- 3 ноября 2022
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