Осинькин прокомментировал попадание трёх игроков «Крыльев» в расширенный список сборной

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России игроков самарской команды Александра Солдатенкова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.



«Я разговаривал с Валерием Карпиным, он спрашивал о состоянии игроков, которые были в сборной в прошлый раз, в том числе о состоянии травмированного Ежова, а также о Солдатенкове, с которым он пока не знаком.



Созрел ли Пиняев до основной сборной? Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже самой ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание.



Прибавил ли Солдатенков в этом сезоне? Он и вторую часть прошлого сезона достаточно стабильно играл, в этом сезоне показывает хороший уровень. У него есть сильные качества — тренеры сборной решили познакомиться с ним, сравнить с другими защитниками.



Думаю, Глушенков, как и любой нападающий, хочет забивать, и, если будет возможность, обязательно пробьёт. Но если он будет участвовать в голевых комбинациях, это тоже не пройдёт незамеченным», — приводит слова Осинькина Metaratings.



17 ноября сборная России сыграет с Таджикистаном.

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