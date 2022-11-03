Мостовой: качествами Пиняева наградила природа. Заслуженно получил вызов в сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вызове в состав национальной команды полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Считаю, что вызов заслуженный. Для меня это неудивительно. В таком юном возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано. Тем более матч ничего не значащий.



Я Пиняева ещё полтора года назад увидел, решил, что парень талантливый. У него есть качества, которыми его наградила природа, и он может ими воспользоваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальный командой Таджикистана. Встреча пройдёт в Душанбе 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.