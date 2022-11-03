«Лацио» уступил «Фейеноорду» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на стадионе «Де Куйп» принимал римский «Лацио». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.
В другом матче группы F датский «Мидтьюлланн» обыграл австрийский «Штурм» (2:0).
Примечательно, что все команды группы F набрали по восемь очков, но по дополнительным показателям в следующий раунд Лиги Европы прошли «Мидтьюланн» и «Фейеноорд».
В Лигу конференций квалифицировался «Лацио», «Штурм» завершает выступление в еврокубках.
В группе G «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с «Карабахом» (1:1), а «Нант» был сильнее «Олимпиакоса» (2:0). В следующий раунд Лиги Европы из этой группы вышли немецкая и французская команды, «Карабах» выступит в Лиге конференций, греческая команда заняла последнее место в группе и не сыграет в еврокубках в этом сезоне.
- 3 ноября 2022
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