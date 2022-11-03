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«Лацио» уступил «Фейеноорду» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

«Лацио» уступил «Фейеноорду» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на стадионе «Де Куйп» принимал римский «Лацио». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.

Лига Европы. Группа F. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Хименес – 64'
Удаления: нет / Ромеро – 90+6'

В другом матче группы F датский «Мидтьюлланн» обыграл австрийский «Штурм» (2:0).

Лига Европы. Группа F. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Дрейер – 15'   2:0 Дрейер – 72'

Примечательно, что все команды группы F набрали по восемь очков, но по дополнительным показателям в следующий раунд Лиги Европы прошли «Мидтьюланн» и «Фейеноорд».

В Лигу конференций квалифицировался «Лацио», «Штурм» завершает выступление в еврокубках.

В группе G «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с «Карабахом» (1:1), а «Нант» был сильнее «Олимпиакоса» (2:0). В следующий раунд Лиги Европы из этой группы вышли немецкая и французская команды, «Карабах» выступит в Лиге конференций, греческая команда заняла последнее место в группе и не сыграет в еврокубках в этом сезоне.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 2
Нант
Нант, Франция
0:1 Мохамед – 79'   0:2 Блас – 90'
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
0:1 Петерсен – 25' (пен)   1:1 Квабена – 90+2'
Удаления: Медина Рентерия – 62' / нет
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