Ван Дейк: очень бы хотел выступать вместе с Кевином Де Брёйне

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своём желании выступать вместе с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне за мерсисайдцев.

«Игрок, с которым я никогда раньше не играл, но очень бы хотел выступать вместе с ним за «Ливерпуль» — это Кевин Де Брёйне. Он выдающийся: хорошо владеет мячом, высоко прессингует, забивает много голов и обладает всеми качествами современного полузащитника и футболиста в целом. Де Брёйне невероятен, и если бы он играл с нами в одной команде, мы бы смогли добиться гораздо большего», — приводит слова ван Дейка издание The Sun.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл за «горожан» 17 матчей во всех турнирах. На счету бельгийского полузащитника три гола и 12 результативных передач.

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