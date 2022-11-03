Защитник «Челси» заявил, что обращался в полицию из-за расистских оскорблений

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал, как сталкивался с расизмом в социальных сетях.



«Я получал сообщения с расистскими оскорблениями, но никто не говорил мне подобного лицом к лицу. Сообщения тяжело контролировать, они поступают с фейковых аккаунтов. В прошлом сезоне я обращался по этому поводу в полицию», — приводит слова Джеймса The Sun.



Джеймс продолжает процесс восстановления после травмы колена, полученной в матче Лиги чемпионов с «Миланом».



В текущем сезоне крайний защитник провёл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Неизвестно, успеет ли англичанин восстановиться к началу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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