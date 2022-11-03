Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» заявил, что обращался в полицию из-за расистских оскорблений

Защитник «Челси» заявил, что обращался в полицию из-за расистских оскорблений
Рис Джеймс
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал, как сталкивался с расизмом в социальных сетях.

«Я получал сообщения с расистскими оскорблениями, но никто не говорил мне подобного лицом к лицу. Сообщения тяжело контролировать, они поступают с фейковых аккаунтов. В прошлом сезоне я обращался по этому поводу в полицию», — приводит слова Джеймса The Sun.

Джеймс продолжает процесс восстановления после травмы колена, полученной в матче Лиги чемпионов с «Миланом».

В текущем сезоне крайний защитник провёл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Неизвестно, успеет ли англичанин восстановиться к началу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Новость по теме
Рис Джеймс — о ЧМ: сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022