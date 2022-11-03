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Лапорта — об уходе Пике: он понимает финансовую ситуацию в «Барселоне»

Лапорта — об уходе Пике: он понимает финансовую ситуацию в «Барселоне»
Жерар Пике
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе из каталонского клуба центрального защитника Жерара Пике, который сегодня опубликовал прощальное видео и сообщил, что матч 13-го тура Примеры с «Альмерией» станет для него последним в футболке сине-гранатовых.

«Жерар Пике, кроме успехов, которых он добился, кроме того, что он выиграл всё, является частью щита «Барселоны». Он всегда будет эталоном.

Что касается его контракта, Пике прекрасно понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и фондом заработной платы. С его стороны есть желание помочь команде», — сказал Лапорта в интервью клубному телевидению «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» искала возможность досрочно расстаться с Пике, чей контракт действует до 2024 года.

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