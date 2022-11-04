Сарри прокомментировал вылет «Лацио» в Лигу конференций

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение «Фейеноорду» со счётом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы, а также высказался о вылете «орлов» в Лигу конференций.
«За что мы должны взять на себя ответственность, так это за то, что создали верных пять моментов, чтобы забить гол, и не воспользовались ни одним из них. И за это нас наказали. Я увидел команду, которая была жива, полна решимости и готовая сражаться, показывая хороший футбол. В тот вечер мы не заслужили поражения, это был очень равный матч, и команда меня не разочаровала.
Ничья со «Штурмом» была хорошей, и мы бы обыграли их дома, если бы не получили удаление. Где мы действительно ошиблись, так это в Дании [в игре с «Мидтьюлланном»], и поэтому мы на третьем месте после них, наш вылет связан только с этим матчем. Мы можем позволить себе одну серьёзную ошибку в Серии А, но в Лиге Европы, в одной из шести игр, вы рискуете всем, особенно когда в игру вступает разница мячей», — цитирует Сарри Football Italia.
В группе F, где выступал «Лацио», все четыре команды набрали восемь очков по итогам шести туров. Однако из-за разницы забитых и пропущенных мячей «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн» заняли первые два места, гарантирующие плей-офф Лиги Европы. «Лацио» занял третью строчку и продолжит выступление в Лиге конференций, а «Штурм» замкнул квартет и покинул еврокубковые соревнования.
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