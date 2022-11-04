Фернандо Йерро — об уходе Пике из «Барселоны»: уважаю его решение

Фернандо Йерро, бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании, прокомментировал уход защитника Жерара Пике из «Барселоны».
«Это большая потеря. Хочу обнять его. Он знает, с какими любовью и уважением я к нему отношусь. Я считаю Пике и Серхио Рамоса двумя лучшими центральными защитниками мира. Поддержите его решение. Он знает, почему это сделал, я хочу передать Пике свою поддержку и любовь.
Пике был игроком высочайшего мирового класса. Я уважаю этот выбор, раз Жерар сделал его», — сказал Йерро EFE.
В футболке «Барселоны» Пике провёл 396 матчей и забил 30 голов. Действующий контракт защитника с сине-гранатовыми истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что «Барселона» искала возможность досрочно расстаться с защитником.
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