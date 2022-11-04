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«Рома» одержала волевую победу над «Лудогорцем» и вышла в плей-офф Лиги Европы

«Рома» одержала волевую победу над «Лудогорцем» и вышла в плей-офф Лиги Европы
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Итальянская «Рома» одержала победу над болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 3:1. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико».

На 42-й минуте счёт открыл бразильский полузащитник гостей Рик. Ответный гол на 56-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини. Через девять минут он также забил с 11-метрового, выведя «Рому» вперёд. Третий мяч римлян на 85-й минуте забил Николо Дзаньоло.

«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы со второго места, сыграв в 1/16 финала. «Лудогорец» занял третью строчку и сыграет в плей-офф Лиги конференций. Первое место в группе С занял испанский «Бетис».

Напомним, в прошлом сезоне «Рома» одержала победу в Лиге конференций, в финале обыграв «Фейеноорд».

Лига Европы. Группа C. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Рик – 42'   1:1 Пеллегрини – 56' (пен)   2:1 Пеллегрини – 65' (пен)   3:1 Дзаньоло – 85'
Удаления: нет / Вердон – 90'
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