«Рома» одержала волевую победу над «Лудогорцем» и вышла в плей-офф Лиги Европы
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Итальянская «Рома» одержала победу над болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 3:1. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико».
На 42-й минуте счёт открыл бразильский полузащитник гостей Рик. Ответный гол на 56-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини. Через девять минут он также забил с 11-метрового, выведя «Рому» вперёд. Третий мяч римлян на 85-й минуте забил Николо Дзаньоло.
«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы со второго места, сыграв в 1/16 финала. «Лудогорец» занял третью строчку и сыграет в плей-офф Лиги конференций. Первое место в группе С занял испанский «Бетис».
Напомним, в прошлом сезоне «Рома» одержала победу в Лиге конференций, в финале обыграв «Фейеноорд».
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