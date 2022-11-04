Источник: Пике покинул «Барселону» из-за проблем с прессой и обиды на Лапорту
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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике принял решение покинуть клуб из-за ряда проблем, сообщает журналист Елена Кондис Эдо в своём «твиттере».
По данным источника, на испанского футболиста повлияли футбольные проблемы, а также проблемы с прессой, от которых он страдал на протяжении последних недель. Также Пике обижен на президента «Барселоны» Жоана Лапорту, но не хочет придавать этому публичности.
Ранее Пике в своих социальных сетях сообщил об уходе из каталонского клуба и завершении карьеры.
Напомним, Пике является воспитанник «Барселоны», в 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в 2006 году защитник отправился в годичную аренду в «Реал Сарагосу», в 2008 году вернулся в стан сине-гранатовых.
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