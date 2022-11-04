Александр Соболев раскрыл, как Абаскаль общается с футболистами «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль выстроил взаимодействие с футболистами. Помимо общих теоретических занятий испанский специалист иногда проводит и индивидуальные.



«Абаскаль нашёл индивидуальный подход к каждому игроку и создал прекрасную атмосферу. Сейчас идут победы, играем хорошо – это и придаёт уверенности в своих силах. Тренер всем доверяет, постоянно говорит нам об этом.



Иногда после матчей Абаскаль устраивает индивидуальную теорию, но не только со мной. Мы постоянно в контакте: общая теория плюс разговоры один на один. Это сильно помогает. Тактики у нас правда очень много! Об Абаскале никто ничего не знал? И что? Тедеско тоже особо никто не знал. Начали говорить, мол, что Абаскаль – молодой. Но Доменико тоже был молодой», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полностью интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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