Определились все участники плей-офф Лиги конференций

Завершились матчи группового этапа Лиги конференций, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.

На стадии 1/8 финала сыграют – «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ Алкмар, «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».

В 1/16 финала турнира сыграют «Фиорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Днепр-1», «Гент», ЧФР Клуж, «Базель», а также команды, занявшие третьи место в Лиге Европы – «Будё-Глимт», АЕК, «Лудогорец», «Брага», «Шериф», «Лацио», «Карабах» и «Трабзонспор».

Жеребьёвка плей-офф Лиги конференции состоится 7 ноября в Ньоне.

Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля, ответные матчи пройдут 23 февраля. Победители стыковых игр присоединятся к победителям групп в Лиге конференций в 1/8 финала. Жеребьёвка этой стадии состоится 24 февраля.