Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения группового этапа Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча заключительного тура группового этапа лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (1:0).
«Мы идём дальше и продолжаем добиваться поставленных целей в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда не сдаются!» — написал Роналду в своей социальной сети.
На групповой стадии Лиги Европы Роналду принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков, и занял на второе место группы Е по итогам шести туров. Команда весной начнёт свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала.
«Реал Сосьедад», в свою очередь, занявший первое место (15 очков), вышел напрямую в 1/8 финала.
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