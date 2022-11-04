Победный гол 18-летнего Гарначо с паса Роналду – в обзоре матча «Реал Сосьедад» – «МЮ»

Вечером 3 ноября состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА. Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» с минимальным счётом 1:0.



Единственный и победный гол манкунианцы забили на 17-й минуте. Атаку команды начал Де Хеа, Бруну Фернандеш головой продлил на Криштиану Роналду, который нашёл передачей 18-летнего аргентинского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, а главный талант команды реализовал свой момент. Для вингера это дебютный мяч за первую команду.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занял второе место в группе Е. Первым стал «Реал Сосьедад», опередивший англичан по разнице мячей. Баски забили 10 мячей и пропустили два, тогда как разница команды Эрика тен Хага – 10:3. В очных встречах соперники обменялись победами со счётом 1:0.