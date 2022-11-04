Чаушич: помню, как Дзюба рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич вспомнил период выступлений в одной команде с Артёмом Дзюбой.
«У нас хорошие отношения. Сейчас не общаемся, но, когда виделись на поле, всегда тепло приветствовали друг друга. Очень уважаю его, он – классный футболист, который дал очень много России, сборной и «Зениту». Один из лучших футболистов в истории.
Я помню, как он рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер хотя бы на несколько месяцев. Дзюба тогда очень помог «Арсеналу», – приводит слова Чаушича Metaratings.
Чаушич пришёл в «Арсенал» в июле 2017 года на правах свободного агента после выступлений за испанскую «Осасуну». За тульскую команду он провёл наибольшее число матчей в карьере – 104 (забил восемь голов и отдал пять результативных передач). Вместе с Дзюбой в составе «оружейников» серб принял участие в восьми играх. Артём выступал за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита» с января по июнь 2018 года (10 матчей, шесть голов).
- 4 ноября 2022
-
03:07
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:29
-
02:26
-
02:06
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:26
-
00:26
-
00:00
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11