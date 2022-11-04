Чаушич: помню, как Дзюба рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич вспомнил период выступлений в одной команде с Артёмом Дзюбой.



«У нас хорошие отношения. Сейчас не общаемся, но, когда виделись на поле, всегда тепло приветствовали друг друга. Очень уважаю его, он – классный футболист, который дал очень много России, сборной и «Зениту». Один из лучших футболистов в истории.



Я помню, как он рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер хотя бы на несколько месяцев. Дзюба тогда очень помог «Арсеналу», – приводит слова Чаушича Metaratings.



Чаушич пришёл в «Арсенал» в июле 2017 года на правах свободного агента после выступлений за испанскую «Осасуну». За тульскую команду он провёл наибольшее число матчей в карьере – 104 (забил восемь голов и отдал пять результативных передач). Вместе с Дзюбой в составе «оружейников» серб принял участие в восьми играх. Артём выступал за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита» с января по июнь 2018 года (10 матчей, шесть голов).