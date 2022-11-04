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«До конца не осознал». 18-летний Мелёхин – о вызове в национальную сборную России

«До конца не осознал». 18-летний Мелёхин – о вызове в национальную сборную России
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Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился эмоциями после попадания в расширенный список национальной сборной России на ноябрьский сбор.

«Пока что я только попал в расширенный список. Конечно, рад, но ещё особо не понял, что произошло. Только мама набрала – с ней поговорил, но до конца не осознал. Всё равно это добавляет мотивации показывать себя лучше в оставшихся двух матчах в чемпионате России», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

3 ноября на официальном сайте РФС был опубликован расширенный список футболистов, вызванных тренерским штабом национальной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В нём 13 номинальных защитников, из них трое – из «Ростова», который тренирует наставник сборной Валерий Карпин (Мелёхин, Осипенко и Сильянов). 17 ноября в Душанбе национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана.

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