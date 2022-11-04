Александр Соболев: при Абаскале в «Спартаке» стали меньше материться

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль любит уделять внимание маленьким деталям в тренировочном процессе, например, таким как отказ от использования нецензурной лексики игроками.

«У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.

Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Соболев разбирается с Кофрие на тренировке «Спартака».