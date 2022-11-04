Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, что он позаимствовал бы у Холанда

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Мы с Холандом не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает в каждом матче по два-три гола. Это всё несравнимо. Я, кстати, не знаю, кто начал меня сравнивать с ним. Просто потом все наши суперские эксперты начали про это говорить так, будто я это придумал. Что позаимствовал бы у него? Скорость, 100%.
Я стал похож на Дзюбу по стилю игры? То Холанд, то Дзюба… Я это всё не читаю. Каждый день сравнивают, а я не реагирую. С Дзюбой последний раз общался на Евро, сейчас не слежу за ним», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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