Чаушич — об отстранении России: не согласен с действиями ФИФА и УЕФА, они ужасны

Бывший футболист тульского «Арсенала» Горан Чаушич высказался об отстранении футбольных клубов и сборных из России от международных соревнований. По его мнению, в таком решении ФИФА и УЕФА нет ничего хорошего.

«Это очень плохо, когда политика влезает в спорт. Ничего хорошего, что Россию не пускают на международные соревнования. Спорт должен объединять людей, особенно в такое тяжёлое время. Спортсмены не виноваты, что сейчас такая ситуация. Я этого не понимаю, не согласен с действиями ФИФА и УЕФА, они ужасны. Думаю, теперь год-два российского футбола не будет на международных турнирах», – приводи слова Чаушича Metaratings.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.