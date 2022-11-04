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Соболев: игроки «Спартака» не ощущают, что Федун продал клуб. Он постоянно на связи

Соболев: игроки «Спартака» не ощущают, что Федун продал клуб. Он постоянно на связи
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к уходу бывшего президента и владельца клуба Леонида Федуна и о том, что 66-летний бизнесмен продолжает присутствовать в жизни команды.

«Уход Федуна, пожалуй, главное потрясение для «Спартака» в XXI веке. Но мы не ощущаем, что он ушёл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб. Я его с днём рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всё — не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол — ничего такого», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Федун объявил об уходе из «Спартака» в августе 2022 года.

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