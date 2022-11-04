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«Останетесь без футбола, ребята». Соболев — о срыве похода на стадион из-за Fan ID

«Останетесь без футбола, ребята». Соболев — о срыве похода на стадион из-за Fan ID
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал историю, как его друзья не попали на стадион из-за введения Fan ID.

«Были ли у меня проблемы из-за Fan ID? В Ростове. Взял три билета друзьям. В итоге мне сказали, что каждый билет нужно на Госуслугах перебивать на каждого отдельного человека. В итоге я такой: ладно, останетесь вы без футбола, ребята. Не хотелось этим заниматься, всё очень долго и муторно», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в настоящий момент система Fan ID действует на стадионах в пяти городах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. После введения системы активные фанаты многих клубов объявили бойкот матчей чемпионата России с требованием отменить карты болельщика.

«До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым «До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым
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