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Соболев: вайба медиафутбола уже нет ― обычный футбол с игрой на результат

Соболев: вайба медиафутбола уже нет ― обычный футбол с игрой на результат
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о ситуации с медиафутболом в настоящий момент.

«Вайба медиафутбола уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, 25-летний форвард вместе с капитаном «Спартака» Георгием Джикией основали клуб Медиалиги «Бей Беги». В настоящий момент он занимает восьмое место в таблице группы А, набрав пять очков после шести туров второго сезона.

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