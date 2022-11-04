Соболев: вайба медиафутбола уже нет ― обычный футбол с игрой на результат

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о ситуации с медиафутболом в настоящий момент.



«Вайба медиафутбола уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Напомним, 25-летний форвард вместе с капитаном «Спартака» Георгием Джикией основали клуб Медиалиги «Бей Беги». В настоящий момент он занимает восьмое место в таблице группы А, набрав пять очков после шести туров второго сезона.