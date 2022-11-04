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Скира: «Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Антонио Конте во время ЧМ

Скира: «Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Антонио Конте во время ЧМ
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Английский «Тоттенхэм» планирует продлить контракт с главным тренером Антонио Конте во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Тоттенхэм» готовит предложение Антонио Конте, чтобы попытаться продлить контракт, который истекает в июне 2023 года. «Шпоры» предложат пролонгацию во время чемпионата мира. Итальянский менеджер на данный момент ещё не определился со своим будущим», — написал Николо Скира в «Твиттере».

В текущем сезоне «Тоттенхем» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Конте набрала 26 очков в 13 матчах. Также Лондонский клуб занял первое место в группе D Лиги чемпионов, где его соперниками были «Айнтрахт», «Спортинг» и «Марсель».

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Видео: Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:

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