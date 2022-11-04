Соболев: в Бишкеке в сборной России разговоры были только о ситуации в стране
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разговорах внутри сборной России про ситуацию в стране во время поездки в Бишкек на товарищеский матч с командой Кыргызстана.
«В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном ― ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон всё равно остаётся ― есть и страх, и тревога.
У меня вообще мечта была услышать гимн России именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но всё равно: играть за сборную ― престиж», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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