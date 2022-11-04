Суарес может вернуться в чемпионат Испании по окончании контракта с «Насьоналем»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может вернуться в чемпионат Испании и перейти в «Севилью», сообщает Sport Bild.
35-летний форвард, выступающий на родине за «Насьонал», покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. «Севилья» очень заинтересована в переходе Суареса зимой, так как испанцы смогут подписать его на правах свободного агента. В испанской Примере Суарес уже играл за «Барселону» (2014 — 2020) и «Атлетико» (2020 — 2022).
Ранее также сообщалось, что уругвайским форвардом интересуется клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».
Отметим, что Суарес сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Уругвайцы выступят в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей.
Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая:
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