Суарес может вернуться в чемпионат Испании по окончании контракта с «Насьоналем»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может вернуться в чемпионат Испании и перейти в «Севилью», сообщает Sport Bild.



35-летний форвард, выступающий на родине за «Насьонал», покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. «Севилья» очень заинтересована в переходе Суареса зимой, так как испанцы смогут подписать его на правах свободного агента. В испанской Примере Суарес уже играл за «Барселону» (2014 — 2020) и «Атлетико» (2020 — 2022).



Ранее также сообщалось, что уругвайским форвардом интересуется клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».



Отметим, что Суарес сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Уругвайцы выступят в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая: