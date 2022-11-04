Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суарес может вернуться в чемпионат Испании по окончании контракта с «Насьоналем»

Суарес может вернуться в чемпионат Испании по окончании контракта с «Насьоналем»
Комментарии

Уругвайский нападающий Луис Суарес может вернуться в чемпионат Испании и перейти в «Севилью», сообщает Sport Bild.

35-летний форвард, выступающий на родине за «Насьонал», покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. «Севилья» очень заинтересована в переходе Суареса зимой, так как испанцы смогут подписать его на правах свободного агента. В испанской Примере Суарес уже играл за «Барселону» (2014 — 2020) и «Атлетико» (2020 — 2022).

Ранее также сообщалось, что уругвайским форвардом интересуется клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

Отметим, что Суарес сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Уругвайцы выступят в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022