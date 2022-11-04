Экс-вратарь «Зенита» рассказал забавный случай времён игры в чемпионате Финляндии

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков, ранее выступавший за сине-бело-голубых в качестве футболиста, поделился о забавном случае, который произошёл с ним во время матча чемпионата Финляндии. Бирюков играл за финский «МюПа-47» с 1992 по 1993 год.
«Писал на перчатках по-фински «право» и «лево». Выучил слово «помогите», и из-за этого произошёл забавный эпизод. В одном из матчей заметил, как на чужой половине поля наш игрок потерял мяч, был риск опасной контратаки. Кричу по-фински «помогите-помогите», а все, в том числе соперники, остановились как вкопанные. Судья прервал игру, а с бровки в мою сторону помчались врачи. Выяснилось, что в финском языке существуют свои тонкости: кричал я «помогите» в значении «мне плохо». Не зря они все там переполошились», — приводит слова Бирюкова Sport24.
- 4 ноября 2022
-
11:12
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:36
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
08:10
-
07:56
-
07:03
-
04:11
-
03:07
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:29
-
02:26
-
02:06
-
02:04
-
01:41