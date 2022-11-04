Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Зенита» рассказал забавный случай времён игры в чемпионате Финляндии

Экс-вратарь «Зенита» рассказал забавный случай времён игры в чемпионате Финляндии
Комментарии

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков, ранее выступавший за сине-бело-голубых в качестве футболиста, поделился о забавном случае, который произошёл с ним во время матча чемпионата Финляндии. Бирюков играл за финский «МюПа-47» с 1992 по 1993 год.

«Писал на перчатках по-фински «право» и «лево». Выучил слово «помогите», и из-за этого произошёл забавный эпизод. В одном из матчей заметил, как на чужой половине поля наш игрок потерял мяч, был риск опасной контратаки. Кричу по-фински «помогите-помогите», а все, в том числе соперники, остановились как вкопанные. Судья прервал игру, а с бровки в мою сторону помчались врачи. Выяснилось, что в финском языке существуют свои тонкости: кричал я «помогите» в значении «мне плохо». Не зря они все там переполошились», — приводит слова Бирюкова Sport24.

Новость по теме
Экс-вратарь «Зенита» рассказал, из-за чего отказывался выступать за сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022