Соболев: гол в финале Кубка ― самый важный в карьере. «Знаешь ли ты» – в топ три в жизни

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев назвал самый важный гол в карьере.



«Гол в финале Кубка ― самый важный в карьере. Мы выиграли трофей. После матча мы не спали. Это был взрыв эмоций. Мне очень хотелось, наконец, выиграть трофей со «Спартаком», хотелось поднять что-то над головой уже. Вся страна была счастливая. Момент с пением «Знаешь ли ты» войдёт в топ три момента в жизни. Это не передать словами, только пережить», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В финале Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» выиграл у московского «Динамо» со счётом 2:1. Забили Александр Соболев и Квинси Промес, у «Динамо» — Арсен Захарян.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: