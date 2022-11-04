Гарначо обратился к Роналду после победного матча в Лиге Европы

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо обратился к португальскому форварду Криштиану Роналду в социальной сети после победного матча в Лиге Европы. Английский клуб обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Гарначо забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» с передачи Роналду.
«18 лет и 125 дней мечтал об этом моменте. Спасибо, кумир, Криштиану», — написал Гарначо в «Твиттере».
Благодаря победе «красные дьяволы» набрали 15 очков, но всё равно остались на второй строчке группы Е из-за разницы голов по итогам шести туров. «Манчестер Юнайтед» весной начнёт свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала. «Реал Сосьедад», занявший первое место (15 очков), вышел напрямую в 1/8 финала.
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- 4 ноября 2022
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