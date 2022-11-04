Соболев объяснил, почему жестами затыкал рот Кордобе в игре с «Краснодаром»
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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему жестами затыкал рот нападающему «Краснодара» Джону Кордобе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе ФК «Краснодар» завершилась победой красно-белых со счётом 4:1.
«Кордоба показывал жестами, что мне надо дать жёлтую карточку. Я и показал ему: «Что ты рассказываешь?» Я к этому спокойно отношусь. Если мне там надо было жёлтую давать, то и ему тоже. Да, я ударил локтем, но не надо лишний раз ничего просить. Судья сам разберётся», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В матче с «Краснодаром» Соболев отметился голевой передачей.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
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- 4 ноября 2022
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