Президент ФИФА призвал участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам чемпионата мира по футболу – 2022. Функционер призвал национальные команды разных стран не смешивать спорт с политикой и сосредоточиться на футболе.

«Пожалуйста, давайте сосредоточимся на футболе! Мы понимаем, что футбол не живёт в вакууме. В равной степени мы понимаем, что в мире есть множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения.

В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру. Одной из величайших сил мира действительно является само его разнообразие. Ни один народ, ни одна культура или нация не лучше, чем другие.Этот принцип является краеугольным камнем взаимного уважения и недискриминации. И это также одна из основных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, пусть футбол займет центральное место», — приводит слова Инфантино Sky Sports.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от международных футбольных соревнований.