Тен Хаг — о матче с «Реал Сосьедад»: хотели выиграть с разницей в два мяча — не преуспели

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча Лиги Европы, в котором его команда обыграла испанский «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.

«Не всегда получаешь то, чего заслуживаешь. Это точно относится к сегодняшнему вечеру. Думаю, что мы прошли хороший путь в группе: выиграли пять раз, потерпели только одно поражение, и это поражение с пенальти, где можно поспорить. Конечно, сегодня мы хотели победить с разницей в два мяча, чтобы стать первыми. Это была цель — мы не преуспели, но продолжим стараться выиграть Лигу Европы. Мы должны сосредоточиться на следующем раунде. У нас будут два дополнительных матча — это тяжёлый сезон, но у нас есть команда, которая должна справиться с этим.



Давайте посмотрим на положительные моменты сегодняшнего вечера. У нас есть дополнительный игрок — Гарначо. Он хорошо справился, и я надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе. Он надёжно защищался, усердно работал, представлял угрозу и забил гол, так что я счастлив. Также было достойное выступление Донни ван де Бека, потому что нам нужны варианты в передней линии», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» остался на второй строчке группы Е из-за худшей разницы голов относительно «Реала Сосьедад» по итогам шести туров. По очкам и личным встречам у команд равенство.

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